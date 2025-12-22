​În perioada 25–26 decembrie 2025, 1–2 ianuarie 2026 și 5–7 ianuarie 2026, metroul circulă conform graficelor de weekend și sărbători legale.

Pe Magistralele 1 (Pantelimon – Dristor 2), 2 (Tudor Arghezi – Pipera), 3 (Preciziei – Anghel Saligny) și 5 (Eroilor 2 – Valea Ialomiței / Râul Doamnei), intervalele sunt de 9 minute între stații, în timp ce pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești) acestea cresc la 12 minute.​

Pentru noaptea de 31 decembrie 2025 spre 1 ianuarie 2026, Metrorex introduce un program special: între orele 23:00 și 01:00, trenurile rulează la intervale de aproximativ 10 minute pe toate magistralele. Ulterior, între 01:00 și 05:00, intervalele se extind la circa 20 de minute.

Compania sfătuiește călătorii să verifice programul în avans pentru a evita disconfortul în perioadele aglomerate. Aceste ajustări vizează echilibrul între operativitate și sărbătorile legale, conform anunțului oficial transmis de Metrorex.