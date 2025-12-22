Directorul general al ANPC, Paul Anghel, susține că o parte dintre citricele aflate la vânzare nu respectă standardele europene și, în mod normal, ar trebui încadrate la categoria „furaj animalier”.

Citrice sub standardele europene, vândute ca produse de calitate

Deși cumpărătorii se concentrează în special pe carne și produse tradiționale, citricele rămân nelipsite din coșurile de cumpărături. Tocmai aici apare problema semnalată de ANPC.

Paul Anghel a explicat pe rețelele sociale că lămâile cu diametrul sub 45 mm și portocalele sub 60 mm sunt considerate neconforme pentru consumul uman în orice stat european și ar trebui direcționate către alte utilizări, nicidecum vândute ca fructe de calitatea I.

El avertizează ferm: „Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice, dar și a achizitorilor din marketuri! Lǎmâile (sub 45 mm diametru) și portocalele (sub 60 mm diametru), considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice țară civilizată după normele europene”, a scris Paul Anghel, pe Facebook.

Unde ar trebui să ajungă aceste fructe

Șeful ANPC explică faptul că citricele care nu ating standardele minime nu ar trebui să fie puse pe raft, ci direcționate către alte utilizări:

furaj direct pentru animale,

procesare (suc, piure, alcool),

compostare, dacă nu sunt potrivite pentru hrană.

Cu toate acestea, Anghel spune că în multe supermarketuri aceste fructe sunt prezentate ca fiind „calitatea I”.

Avertisment și pentru carnea ambalată

Mesajul despre citrice vine după un alt semnal de alarmă transmis la începutul lunii decembrie. Atunci, Paul Anghel a atras atenția asupra riscurilor asociate cărnii ambalate care prezintă cantități mari de lichid în caserolă.

El a transmis consumatorilor: „Prezența în exces a lichidului sangvinolent în interiorul ambalajelor poate indica: depozitare necorespunzătoare; fluctuații de temperatură în timpul transportului; prospețime îndoielnică a produsului; ambalare neadecvată sau vacuum deteriorat.”

Recomandarea sa este clară: dacă produsul are miros neobișnuit sau lichid în exces, acesta trebuie returnat magazinului.