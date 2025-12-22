Construit cu aproape 100.000 de euro, proiectul trebuia să devină un punct de atracție pentru vizitatori și un sprijin pentru economia locală. În realitate, lipsa turiștilor și imposibilitatea de a găsi personal au dus la abandonarea activității.

Cum a ajuns centrul să fie închis

Proiectul, finanțat prin AFIR, a fost lansat în 2013 și inaugurat în 2015, cu promisiunea de a stimula turismul în zonă. Din cei 78.000 de euro finanțați, autoritățile locale au reușit să mențină centrul în funcțiune doar șase ani.

Primarul comunei, Elena Curcudel, explică situația neobișnuită care a dus la închiderea activității: „Am avut doi angajați, nu erau din comună, veneau din Iași. Din cauza salariului mic, au plecat. Au plecat într-o vacanță în străinătate și nu s-au mai întors. De atunci nu am mai găsit pe alții care să îi înlocuiască. Ca să aducem bani la bugetul local, am luat decizia închirierii acestui spațiu, zic eu pe niște bani buni chiar, 25 de milioane de lei e ceva (n.r. 25.000 ron pe an, adică 2083,33 lei pe lună)”, a declarat edilul pentru Ziarul de Iași.

Proiect revoluționar depus în Senat: Instalarea de lifturi în blocurile de patru etaje construite înainte de 1990

Licitația: câștigă o firmă de fast‑food

Primăria a scos clădirea la licitație săptămâna trecută. Spațiul, 69 de metri pătrați, plus un teren de peste 3.200 de metri pătrați, a fost adjudecat de firma Almaryo Ograda Tâmplarului SRL, o societate cu activitate principală în domeniul restaurantelor fast‑food. Contractul de închiriere este valabil pentru următorii 10 ani.

Turism aproape inexistent

Deși proiectul a fost gândit ca un centru de informare turistică, realitatea din teren nu a susținut niciodată această ambiție. Singurul flux constant de vizitatori este cel al pelerinilor care merg la Mănăstirea Hadâmbu. În rest, comuna nu dispune de obiective turistice majore, iar satul Cioca Boca este cunoscut mai degrabă din folclorul popular decât din ghidurile turistice.

Nici evoluția demografică nu a ajutat. Dacă în 2016 localitatea atingea un vârf de 5.773 de locuitori, datele din 2025 arată o scădere la 5.027 de persoane.

Ce va funcționa în locul centrului turistic

Deși firma câștigătoare activează în domeniul fast‑food, primarul susține că spațiul nu va fi transformat într-un restaurant de tip shaorma sau burgeri.

„Va fi ceva cu obiecte religioase”, spune Elena Curcudel, referindu-se la planurile noilor chiriași.

Fonduri europene pentru bursele studenților: 60 de milioane de euro aprobate pentru 2026.