Sprijinul financiar, validat de Comisia Europeană prin Programul Educație și Ocupare, vizează aproximativ 40.000 de beneficiari și urmează să fie utilizat în anul 2026.

Burse pentru studenți în 2026

Potrivit reprezentanților ministerului, primele plăți ar urma să fie efectuate cel târziu în luna februarie 2026, pentru drepturile aferente lunii ianuarie. Oficialii estimează că, datorită acestui aport financiar, fondul de burse va ajunge la un nivel comparabil cu cel din anii anteriori și va fi semnificativ mai mare decât în 2023, permițând accesul atât studenților de la buget, cât și celor care urmează cursuri cu taxă.

Ministerul Educației precizează că finanțarea va fi realizată cu sprijinul Fondului Social European Plus, în urma consultărilor purtate cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu reprezentanții Comisiei Europene. Măsura este prezentată drept un instrument esențial pentru creșterea accesului la învățământul universitar și pentru limitarea abandonului academic cauzat de dificultăți financiare, într-un context economic marcat de presiuni bugetare.

Ministrul Educației, Daniel David, a mulțumit partenerilor europeni pentru susținerea acordată și a cerut structurilor din subordine să urgenteze pregătirea procedurilor administrative, astfel încât implementarea să nu înregistreze întârzieri. Potrivit acestuia, fondurile vor contribui la consolidarea politicilor sociale dedicate studenților și la îmbunătățirea calității educației universitare.

Rezervele studenților

De cealaltă parte, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) salută obținerea finanțării europene, însă atrage atenția că aceasta nu poate substitui obligația statului de a asigura un fond adecvat de burse prin bugetul național pentru anul 2026.

Reprezentanții studenților susțin că politicile recente de austeritate au dus la o reducere de peste 50% a fondurilor destinate burselor și protecției sociale. Ei reamintesc și restrângerea facilităților de transport feroviar, aplicabilă din 2025 doar pe ruta dintre localitatea de domiciliu și centrul universitar.

ANOSR afirmă că sistemul de burse este subfinanțat de ani de zile, raportat la costurile reale ale vieții studențești. Potrivit estimărilor organizației, fondul alocat în 2024 a fost cu aproape jumătate mai mic decât suma necesară pentru acordarea burselor la nivelul minim al coșului de trai al unui student, evaluat la peste 1.500 de lei lunar.

Studenții avertizează că modificarea modului de calcul al burselor și reducerea perioadei de acordare vor avea ca efect diminuarea numărului de beneficiari cu peste 44.000. În același timp, aceștia subliniază că impactul bugetar al acestor măsuri este redus, reprezentând doar o fracțiune din deficitul bugetar național.

ANOSR consideră că sprijinul european obținut pentru anul 2026 este un pas important, dar întârziat, și insistă asupra necesității ca Guvernul să aloce, prin Legea bugetului de stat, sume corelate cu nevoile reale ale studenților.