„Primul pas este propunerea de completare a fondului de burse pentru anul 2026 cu aproximativ 60 de milioane de euro, ceea ce va face ca fondul de burse în noul an să fie nominal și în practică apropiat de anii 2024 și 2025 (după redimensionare) și cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023,” a declarat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David.

Potrivit ministrului, acest demers, care vizează componenta socială atât pentru studenții de la buget, cât și pentru cei de la cursurile cu taxă, ar trebui nu doar să ajute studenții, ci și să reducă presiunea pe contribuția universităților, care ar putea fi astfel orientată și spre performanță. „În acest mod se pot susține atât componenta socială, cât și performanța, dar decizia este a fiecărei universități, pentru mine important fiind faptul că întărim din partea ministerului componenta socială cu 60 de milioane de euro,” a precizat Daniel David.

În opinia sa, susținerea tinerilor pe durata studiilor universitare este crucială, având în vedere că România are un număr redus de absolvenți de studii superioare raportat la populația generală.

Ministrul a cerut ca, imediat după aprobarea programului, acesta să fie implementat, astfel încât bursele să poată fi accesate de la începutul anului 2026. „Estimarea este ca primele plăți să fie efectuate în luna februarie (pentru luna ianuarie). Le mulțumesc reprezentanților Comisiei Europene (în primul rând vicepreședintei Roxana Mînzatu) și reprezentanților MIPE pentru deschiderea arătată față de propunerea ministerului, deoarece în astfel de situații complicate, când țara are nevoie de susținere și înțelegere, casa noastră mai mare, Uniunea Europeană, a fost aproape!” a afirmat ministrul.

Daniel David a reiterat că, în situația de criză, au fost luate măsurile necesare pentru a evita blocajul în educație-cercetare. El a menționat că în învățământul preuniversitar nu s-au întrerupt contracte de muncă valabile (fiind chiar o creștere a titularilor), că în procesul de redimensionare a burselor elevilor s-a păstrat focalizarea pe bursele sociale și tehnologice și premiile pentru olimpicii internaționali, și că s-a lăsat libertate universităților de a sprijini studenții din fonduri proprii.

„După această stabilizare, trebuie să creștem odată cu creșterea țării, mai ales pe linia altor drepturi studențești, a burselor olimpice și a creșterii valorii plății cu ora (fie și gradual) în sistemul preuniversitar, inclusiv deblocarea posturilor în sistem și problema degrevărilor,” a conchis Daniel David.