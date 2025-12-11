Numele judecătoarei Raluca Moroșanu a figurat în ultimii ani în cauze intens mediatizate, precum dosarul fostului baron de la Constanța, Nicușor Constantinescu, cel de șantaj al lui Dan Diaconescu și procesul milionarului acuzat că ar fi încercat să-și ucidă soția într-un jacuzzi.

Afaceristul a încercat să-și înece soția, magistratul l-a scăpat

Dosarul milionarului Mihai Bizu, acuzat că ar fi încercat să-și omoare soția în jacuzzi în anul 2020, a fost unul dintre cele mai controversate cazuri soluționate de Moroșanu. Potrivit rechizitoriului, Bizu a încercat să-și înece soția, scena fiind observată de nouă martori. Dosarul a stagnat patru ani în instanțe, timp în care avocații au depus sute de cereri pentru schimbarea încadrării juridice.

Judecătoarea de fond l-a condamnat pe acuzat pentru tentativă de omor, însă în apel, completul din care făcea parte și Raluca Moroșanu a schimbat încadrarea faptei în „lovire și alte violențe”, o decizie extrem de controversată. Printre argumentele invocate s-a numărat și faptul că martorii „nu au cronometrat durata în care capul victimei a fost împins sub apă”. Șapte femei au asistat la episodul violent de la 20 de metri distanță, ele fiind și cele care au apelat 112, semnalând că un bărbat încearcă să omoare o femeie în jacuzzi.

Informații despre traficanți, contra libertate

Cazul milionarului Mihai Bizu a ridicat semne de întrebare suplimentare după ce judecătorii au confirmat ordinul de protecție cerut de soția sa, Irina Popescu, pentru șase luni. Femeia a povestit că Bizu ar fi agresat-o în timpul unui weekend la Mamaia, unde ar fi ținut-o cu capul sub apă în jacuzzi, ar fi tăiat-o cu un cuțit și ar fi violat-o. Bărbatul a respins acuzațiile și a susținut că actele sexuale au avut consimțământ, deși a recunoscut că a consumat alcool și nu își amintește tot ce s-a întâmplat. Omul de afaceri nu a ajuns după gratii, deoarece instanța i-a suspendat executarea pedepsei în schimbul informațiilor furnizate la DIICOT despre un traficant de droguri.

A avut pe mână dosare celebre, precum cel al lui Nicușor Constantinescu sau Dan Diaconescu

În 2014, Raluca Moroșanu a respins contestația lui Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța, împotriva arestării preventive, în contextul în care acesta se afla în SUA pentru tratament medical. Avocații acuzau la acea vreme DNA că punea sub semnul întrebării documente medicale oficiale din New York, însă Moroșanu a menținut decizia de arestare. Ulterior, Constantinescu a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul Centrului Militar Zonal, pe 29 iunie 2016.

De asemenea, Raluca Moroșanu, alături de judecătoarea Adina Radu, a majorat pedeapsa lui Dan Diaconescu la 5 ani și 6 luni de închisoare în dosarul de șantaj, față de cei 3 ani stabiliți inițial de instanța de fond. Diaconescu declara atunci că „niciun român nu mai poate avea încredere în justiție”.