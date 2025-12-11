Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi că sarcina de a evalua situațiile punctuale semnalate în spațiul public revine exclusiv instituțiilor și persoanelor care dețin competențe legale. Acesta a insistat ca verificările să fie efectuate fără întârziere, în special când sunt invocate acuzații de manipulare a actului de justiție.

Ministrul a subliniat că, având în vedere că investigația Recorder invoca cazuri concrete de pretinsă manipulare a justiției pentru anumite finalități judiciare, este responsabilitatea magistraților să clarifice aceste chestiuni. Potrivit lui Marinescu, „este responsabilitatea magistratului, prin instrumentele sale specifice, să analizeze aceste chestiuni și să dea o un răspuns societății”.

Într-o intervenție la un post TV, Radu Marinescu a apreciat ca „adecvată” reacția Curții de Apel București de a organiza o conferință de presă, constatând că instanța dă „niște răspunsuri pe niște chestiuni concrete, semnalate în acel reportaj”.

Ministrul Justiției a evidențiat că dezvăluirile jurnalistice, indiferent de sursă, care scot în evidență „potențiale probleme dintr-un sistem al societății, inclusiv justiția,” trebuie abordate direct, corect, investigate și evaluate, iar responsabilitățile, dacă există, să fie antrenate. Marinescu a punctat că, „atâta timp cât anumite probleme sunt puse în dezbatere publică, categoric trebuie să fie investigate”.

Ministrul a reamintit că legile justiției adoptate în 2022 definesc clar instituțiile competente să verifice potențialele conflicte de interese sau situațiile discutabile în activitatea magistraților. El a menționat că, în cazul unei ipoteze legate de o anumită dublă calitate a unui judecător, „legea spune cine face investigațiile respective și lămurește această chestiune”. Marinescu a subliniat că aceste acte normative, evaluate pozitiv de Comisia Europeană și incluse ca jalon în PNRR (pentru care se va depune cererea de plată în săptămâna următoare), stabilesc arhitectura sistemului judiciar, modul în care magistrații își aleg reprezentanții în CSM și conferă Inspecției Judiciare obligația de a efectua verificări disciplinare în mod „onest, obiectiv”.

„Răspunsul meu este foarte clar, responsabilitatea de a analiza situații concrete revine celor care au competențele, potrivit legii, de a le analiza și trebuie să facă acest lucru cu promptitudine”, a reiterat Marinescu, adăugând că mass-media are rolul important de a investiga și prezenta situații care trebuie să primească răspuns „pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”.

Pe de altă parte, Președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie, a explicat organizarea conferinței de presă prin prisma tensiunilor apărute recent, susținând că acestea ar viza modificarea raporturilor de putere în justiție. Ea a declarat că a convocat conferința în contextul unor ”evenimente din ultimele două săptămâni care par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătorești”, avertizând că „legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări și manipulare” și că aceasta nu trebuie să vină din nevoia de capitalizare politică sau de preluare ostilă a unei puteri în stat.