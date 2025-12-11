Potrivit surselor consultate de jurnalista Realitatea Plus Alessia Păcuraru, judecătoarea Daniela Panioglu a fost reprezentată în anumite acțiuni disciplinare în cadrul Inspecției Judiciare de către avocatul Doru Trăilă.

Acesta este un personaj cheie în dosarul de corupție care îl vizează pe generalul Florian Coldea și caracatița optimizărilor judiciare pe care acesta le intermedia.

Florian Coldea și Dumitru Dumbravă au oferit consultanță mai multor milionari cu probleme penale, prin intermediul casei de avocatură a lui Doru Trăilă, care avea contracte de asistență juridică cu mai multe companii controlate de oameni de afaceri implicați în diverse dosare. O parte din bani s-au dus apoi către firmele generalilor din servicii Florian Coldea și Elena Istode, zisă Anaconda.