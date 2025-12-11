Conform unui comunicat de presă al DSP Prahova, evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Brebu, Telega, Breaza, Florești, Băicoi, Bănești a arătat încadrarea parametrilor analizați în valorile admise conform normelor în vigoare.



"Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile OG 7/2023 art. 14 alin. 6 lit. c, vă precizăm că se ridică interdicția de consum a apei impusă anterior de către Direcția de Sănătate Publică Județeană Prahova și precizată mai sus în sistemele Brebu, Telega, Breaza, Florești, Băicoi (excepție Spitalul Orășenesc Băicoi), Bănești (apa poate fi consumată și pentru băut, gătit și spălat)", precizează sursa citată.



Prefectura Prahova explică, într-un alt comunicat, că pentru Spitalul Orășenesc Băicoi restricțiile rămân în vigoare temporar, deoarece în rețeaua interioară a unității, într-un punct izolat, o probă nu s-a încadrat în limitele admise. DSP Prahova efectuează prelevări suplimentare, astfel încât activitatea medicală să se desfășoare în condiții de siguranță.

"În ceea ce privește restul sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă afectate, până la confirmarea încadrării apei furnizate la nivelul acestora în parametrii de potabilitate, se menține interdicția de consum instituită anterior (interdicție de consum pentru băut, gătit și spălat)", subliniază DSP Prahova.