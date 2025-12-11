Apa nu trebuie băută, utilizată la spălatul alimentelor și nici măcar pentru igiena personală, avertizează autoritățile sanitare din Prahova, care fac analize pentru a stabili când va putea fi declarată potabilă, potrivit Radio România Actualități.

Testele microbiologice au arătat că apa care pleacă din stația de tratare de la Voila este conformă, însă, din cauză că tranzitează conducte care au stat goale câteva zile, iar unele au suferit avarii, ajunge la destinatari în stare improprie consumului uman.

Pentru a suplini lipsa apei din conducte, mai multe echipe de angajați de la Buzău au dus, zi-lumină, timp de o săptămână, cisterne cu zeci de mii de litri de apă în cartierele din Câmpina, al doilea municipiu din Prahova.

Potrivit directorului general al operatorului de apă din Buzău, misiunea poate fi continuată atât timp cât este nevoie.

Ministrul Mediului a anunțat miercuri că a trimis la Parchet concluziile Corpului de Control, care arată că lipsa informărilor și nerespectarea procedurilor au dus la oprirea alimentării cu apă a populației și industriei din județele Prahova și Dâmbovița.