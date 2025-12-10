Până la 22 DEC Adm Bazinală nu am informat ESZ despre acțiunile luate la scăderea apei. Nu au fost condiții...precum creșterea turbidității. Întocmirea documentelor a relungit reparațiile pana in sezonul rece, iar din 2023 pana acum nu au fost făcute verificări la ESZ. Operatorul ESZ a luat cunoștință pe 22.10 ca urmează să fie crescută turbiditatea, dar nu a luat masuri ca sa reducă riscul. Nu au fost informate autoritățile despre incidentul de la Paltinul. LA ESZ nu au foste efectuate controale, Administrația Bazinală nu a luat măsuri. LA demisia de onoare a lui Florin Ghiță, îi mulțumesc. În doar câteva luni s-a crescut substanțial numărul de controale la nivel local, vom avea un raport ca să vedem pe zona de balastiere au fost făcute. Am scos la iveala ilegalitățile care se făcea pe faleze cu încălcarea proprietății. Au fost ilegalități la Năvodari si alte stațiuni cu privire la construcții ridicate.

Am primit demisia de onoare a lui Florin Ghiță, domnul Sorin Randașu va fi director general în următoarele 2 săptămâni. Avem în momentul de față apă menajeră în toate comunitățile. Urmează să fie făcute toate verificările de la DSP. În perioada următoare ne vom întâlni cu cei din CJ ca să vedem ce soluții sunt. Nu există alternative magice, dar lucrările vor trebui să pornească de urgenta