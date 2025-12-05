Ilie Bolojan a intervenit în dezbaterea privind solicitarea demiterii ministrului Diana Buzoianu în contextul problemelor din Prahova, subliniind că responsabilitatea instituțională și asumarea deciziilor sunt esențiale.

El a contrazis declarațiile ministrului, care spunea că nu ar fi știut de probleme, arătând că „cei din teritoriu spun că au informat-o”, inclusiv Apele Române.

Cu toate acestea, Bolojan a nuanțat, explicând că un ministru nu poate prelua răspunderea pentru deciziile subordonaților cu responsabilități clare dacă nu primește informări complete și soluții ferme.

În opinia sa, simpla primire a nenumăratelor informări nu este suficientă pentru ca un ministru să-și asume explicit răspunderea pentru deciziile luate de subordonați.

El a insistat că rezolvarea problemelor nu trebuie să se limiteze la simple informări prezentate în ședințe de guvern, ci trebuie să fie însoțită de măsuri concrete luate de instituțiile responsabile.

Bolojan a subliniat că operativitatea se obține prin luarea de măsuri și asumarea răspunderii, nu prin discuții sterile în comisii. În final, el a mulțumit celor care au intervenit recent pentru a remedia situația din Prahova, apreciind munca eficientă depusă „fără gălăgie” pentru rezolvarea rapidă a crizei.