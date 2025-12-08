Cutremur în Japonia

Regiunile Hokkaido, Aomori și Iwate se află sub cea mai mare alertă, întrucât un val tsunami cu o înălțime estimată de până la 3 metri se îndreaptă spre țărm. Locuitorii din zonele vizate au fost îndemnați să evacueze imediat și să se îndepărteze de țărmuri și de gurile de vărsare ale râurilor, care riscă să se reverse în urma undelor succesive.

Specialiștii avertizează că valurile tsunami nu sosesc întotdeauna o singură dată, iar replicile pot genera noi unde periculoase. De aceea, populația este sfătuită să rămână în zone înalte și să urmărească în permanență anunțurile autorităților.

Seismul a avut loc în jurul orei 23:15, ora locală, iar instituțiile de urgență monitorizează situația în timp real. Deocamdată nu există informații despre victime sau pagube majore, însă echipajele de intervenție sunt pregătite să acționeze în cazul în care tsunamiul lovește coastele nordice ale Japoniei.

Situația rămâne în evoluție, iar autoritățile continuă să emită actualizări pe măsură ce seismul și posibilele efecte ale acestuia sunt evaluate.