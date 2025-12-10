Curtea Constituțională a României (CCR) a respins miercuri sesizarea depusă de AUR, declarând astfel constituțional cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii. Decizia finală deschide calea promulgării legii, iar majorările de taxe și impozite, precum și noile obligații pentru companii, vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2026.

Legea, denumită oficial „Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice”, a avut un parcurs legislativ complex.

Executivul a adoptat măsurile la finalul lunii august 2025 și le-a trecut prin Parlament pe 1 septembrie, prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan.

Actul a fost contestat inițial de AUR, iar după ce CCR a admis parțial sesizarea (doar privind testarea cu poligraf a angajaților ANAF), Parlamentul l-a re-adoptat pe 18 noiembrie. AUR a atacat din nou legea, dar prin decizia de miercuri, CCR a respins a doua obiecție, validând astfel integral legea. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a justificat urgența măsurilor, afirmând că acestea erau angajamente PNRR amânate și sunt necesare pentru a proteja românii.

Măsurile fiscale care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Pachetul de măsuri vizează un impact bugetar de 3,7 miliarde de lei și include schimbări majore. Creșteri semnificative la impozitul pe clădiri și auto. Valoarea impozabilă pentru locuințele cu utilități crește drastic, de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp (o creștere estimată la 70-80%). Pentru clădirile rezidențiale de peste 2,5 milioane de lei se aplică o taxă suplimentară de 0,9% pe suma ce depășește acest prag. Impozitul auto va fi calculat pe principiul „poluatorul plătește” (norma de poluare și capacitatea cilindrică). Autoturismele electrice vor avea o taxă fixă de 40 lei/an.

Majorarea impozitului pe câștigurile de la bursă. Impozitul pe câștigurile din investiții și criptomonede se majorează de la 10% la 16%. Proiectul prevede și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu anul fiscal 2026.

Se introduce „Taxa Temu” (Taxa Logistică)

Introducerea „Taxei Temu” (Taxa Logistică). Se introduce o taxă logistică de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro, expediat din afara Uniunii Europene. Obligația de plată revine furnizorului sau entității care facilitează vânzarea prin platformele digitale.

Măsuri pentru companii și SRL-uri:. Toate firmele vor fi obligate să dețină un cont bancar sau la Trezoreria Statului. SRL-urile vor trebui să majoreze capitalul social: minim 500 de lei pentru firmele sub 400.000 lei cifră de afaceri și minim 5.000 lei pentru cele care depășesc acest prag (termen de conformare: doi ani).

Cheltuielile cu managementul și consultanța plătite către firme afiliate din afara României vor fi deductibile doar în limita a 1% din totalul cheltuielilor.