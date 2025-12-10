Ce au descoperit anchetatorii

Potrivit procurorilor, între noiembrie 2024 și octombrie 2025, bărbatul ar fi administrat un cont pe o rețea de socializare unde posta constant imagini, texte și materiale video ce conțineau simboluri fasciste, sloganuri naziste și referințe elogioase la adresa lui Adolf Hitler. Totodată, conținutul publicat includea mesaje cu caracter antisemit și îndemnuri la ostilitate față de comunitatea evreiască.

Profilul nu era unul privat: în jur de 300 de persoane aflate în lista sa de prieteni puteau accesa și distribui conținutul, ceea ce, potrivit procurorilor, depășește cadrul unei comunicări personale și intră în sfera promovării publice.

Faptele pentru care este cercetat

Anchetatorii îl acuză pe bărbat de:

promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de genocid;

utilizarea simbolurilor fasciste în spațiul public;

aprobarea și justificarea Holocaustului;

răspândirea unor idei și doctrine antisemite;

incitare la ură sau discriminare pe criterii etnice și religioase.

Procurorii precizează că materialele publicate de acesta aprobau explicit acțiunile regimului nazist și prezentau ostilitate față de populația evreiască, cu potențial de a alimenta ura și discriminarea.

Măsura luată față de inculpat

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe 10 decembrie procurorii au dispus controlul judiciar pentru două luni. Pe durata acestei măsuri, el trebuie să respecte o serie de obligații, printre care și interdicția de a utiliza platformele de socializare pentru a publica sau distribui materiale care au legătură cu ideologia nazistă sau cu mesaje antisemite.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente. Ancheta vizează stabilirea completă a circumstanțelor în care au fost comise faptele și identificarea eventualelor alte persoane implicate.