„Prin decizia președintelui nostru, aceste posturi vor fi introduse în toate instituțiile de învățământ, ceea ce înseamnă că echipa profesională de consilieri va cuprinde acum aproximativ 60.000 de specialiști”, a explicat Kudryashov, citat de MoscowTimes. Conform datelor Ministerului Educației, dacă acest obiectiv va fi atins, numărul consilierilor va fi de două ori mai mare decât cel al profesorilor de fizică, biologie și geografie, de trei ori mai mare decât cel al cadrelor didactice de chimie și de cinci ori mai mare decât al profesorilor de arte plastice.

Evoluția instituției consilierilor educaționali

Consilierii educaționali au fost introduși în 2021. Kudryashov a precizat că numărul acestora a crescut de la 2.800 în 2021 la aproape 37.000 în 2025, acoperind 28.000 de școli și 3.000 de colegii. Potrivit planului Rosdetcenter, până în 2026–2027, consilierii ar urma să fie prezenți în toate instituțiile educaționale din Rusia, respectiv 38.500 de școli și 3.000 de colegii.

De cât timp are nevoie Putin pentru a ocupa complet regiunile Luhansk, Donetsk, Herson și Zaporojie. Experții au făcut calculul

Profilul „consilierului ideal” și centrele de formare

Șeful Rosdetcenter a prezentat și profilul „consilierului ideal”, subliniind importanța patriotismului și a competențelor ideologice și morale. Pentru creșterea calificării acestora, a fost creată o rețea de centre de instruire la nivel național. În 2021, singurul centru era Artek, în Crimeea ocupată, iar până în 2025 vor fi deschise peste 120 de astfel de instituții.

Creșterea consilierilor vine pe fondul lipsei profesorilor

Extinderea numărului de consilieri survine într-un context de scădere generală a personalului didactic. Potrivit Ministerului Educației, între 2020 și 2025, numărul profesorilor de școală a scăzut cu 20.000, iar deficitul total de cadre didactice este estimat la 600.000.

Modificări în curricula școlară și educația ideologică

Totodată, școlile rusești își modifică programele școlare. În august, Ministerul Educației a aprobat un nou concept pentru predarea studiilor sociale: materia a fost eliminată din programa pentru clasele a șasea și a șaptea, iar orele din clasele a opta și a noua au fost reduse la jumătate. Temele despre libertate, moralitate, conștiință, drepturile civile și elementele fundamentale ale legislației au fost scoase din curriculum, iar timpul economisit a fost alocat studiului istoriei folosind manuale de propagandă realizate de consilierul prezidențial Vladimir Medinsky.

Extinderea propagandei în școli

Decizia de a dubla personalul consilierilor survine într-un context în care statul rus intenționează să amplifice controlul ideologic asupra tinerilor, creând un număr de specialiști care să vegheze la transmiterea valorilor patriotice și ideologice în fiecare școală și colegiu din țară.

Trump lovește Rusia prin China. Marile rafinării chineze opresc cumpărăturile de petrol rusesc de frica sancțiunilor