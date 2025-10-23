Măsura intervine într-un moment în care rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, se pregătesc să reducă drastic importurile de țiței din Rusia, pentru a respecta sancțiunile americane impuse în urma invaziei Kremlinului în Ucraina.

Scăderea semnificativă a cererii din partea celor doi clienți majori va pune presiune pe veniturile Moscovei din petrol și va determina principalii importatori să caute surse alternative, ceea ce va crește prețurile globale.

Companiile chineze implicate

Potrivit surselor Reuters, companiile naționale chineze PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil vor evita, cel puțin pe termen scurt, tranzacțiile cu țiței rusesc transportat pe mare, din cauza temerilor legate de sancțiuni. Cele patru companii nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Volumele de import și structura pieței

China importă aproximativ 1,4 milioane de barili de țiței rusesc pe zi prin transport maritim, însă majoritatea achizițiilor sunt efectuate de rafinării independente, inclusiv mici operatori.

Unipec, divizia de trading a Sinopec, a întrerupt achizițiile de petrol rusesc săptămâna trecută, după ce Marea Britanie a inclus Rosneft și Lukoil, precum și flote paralele și entități chineze, inclusiv un mare rafinator chinez, pe lista sancțiunilor, conform a două surse din comerț. În majoritatea cazurilor, Rosneft și Lukoil vând petrol Chinei prin intermediari, nu direct cumpărătorilor.

Poziția rafinăriilor independente

Rafinăriile independente sunt de așteptat să suspende temporar achizițiile pentru a evalua impactul sancțiunilor, dar vor încerca să continue importurile de țiței rusesc, au menționat mai mulți comercianți.

China mai importă aproximativ 900.000 bpd de țiței rusesc prin conducte, integral către PetroChina, ceea ce, conform mai multor comercianți, nu ar fi afectat semnificativ de sancțiuni. India și China se așteaptă să se orienteze către alte surse de aprovizionare, ceea ce va crește prețurile petrolului care nu intră sub sancțiuni, provenind din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină.

