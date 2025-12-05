Compania rusă Lukoil, sancționată de SUA în octombrie, trebuie să vândă aceste active externe până la 13 decembrie, după ce o propunere anterioară cu traderul elvețian Gunvor a fost blocată de Washington.

MOL se alătură astfel concurenței intense, alături de giganți precum Exxon Mobil, Chevron și investitori din Orientul Mijlociu, în timp ce premierul ungar Viktor Orbán ar fi discutat subiectul cu președintele SUA Donald Trump în noiembrie.​

Vizita i-a adus Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile americane pentru a continua să utilizeze petrol şi gaze ruseşti. MOL a încercat anterior și achiziționarea companiei sârbe NIS, care este, de asemenea, supusă sancțiunilor impuse de SUA.

În România, interesul MOL vizează inclusiv rafinăria Petrotel și stațiile Lukoil, deși Guvernul a refuzat anterior o achiziție energetică similară a grupului ungar, generând tensiuni în negocierile pentru preluarea activelor rusești.

Divizia internațională a Lukoil, cu sediul la Viena, administrează sute de benzinării globale și câmpuri petroliere în mai multe țări, iar vânzarea lor ar putea rezolva problemele operaționale provocate de sancțiuni. Niciuna dintre părți nu a comentat oficial informațiile, dar miza rămâne ridicată pe fondul presiunilor americane asupra Rusiei.