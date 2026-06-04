Sprijin financiar pentru persoanele afectate de prăbușirea dronei în Galați: ce sume vor primi oamenii

Sursă: Realitatea PLUS

Familiile și persoanele afectate de căderea dronei rusești pe blocul din Galați vor primi ajutoare de până la 30.000 de lei.

Guvernul va acorda ajutoare de urgență persoanelor afectate de prăbușirea dronei rusești asupra unui bloc din Galați.

Sprijinul financiar va fi de 30.000 RON pentru locuințele distruse integral, 25.000 RON pentru cele afectate în proporție de peste 75% și 15.000 RON pentru locuințele cu pagube mai mici. De asemenea, fiecare persoană evacuată va primi câte 1.000 RON pentru acoperirea cheltuielilor de strictă necesitate.

Ajutoarele vor fi acordate fără depunerea unei cereri și fără efectuarea unei anchete sociale. Sumele vor fi stabilite de autoritățile locale și județene, iar plata se va putea face atât în numerar, cât și prin transfer bancar.

În cazul în care locuințele afectate parțial se deteriorează ulterior și devin complet nelocuibile, beneficiarii vor primi diferența până la valoarea maximă de 30.000 RON.