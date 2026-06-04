Consiliul General al Capitalei dezbate transferul ELCEN și mai multe proiecte privind patrimoniul și infrastructura orașului

Consilierii generali ai Municipiului București se reunesc joi, începând cu ora 10:00, într-o ședință în cadrul căreia vor analiza mai multe proiecte de interes pentru administrația locală, printre care transferul acțiunilor ELCEN către Primăria Capitalei, colaborări în domeniul patrimoniului cultural și modificarea tarifelor practicate de Teatrul Țăndărică.

Unul dintre cele mai importante proiecte aflate pe ordinea de zi vizează mandatatea primarului general pentru coordonarea demersurilor necesare transferului către Municipiul București a acțiunilor deținute de Ministerul Energiei la Electrocentrale București (ELCEN).

În acest scop, edilul general ar urma să poată iniția și semna scrisori de intenție, să coordoneze analiza situației tehnico-economice a companiei, să negocieze cu Ministerul Energiei și să semneze documentele necesare procesului de transfer. Totodată, proiectul prevede posibilitatea contractării unor servicii de consultanță de specialitate și obținerea tuturor avizelor necesare pentru finalizarea operațiunii.

Pe agenda ședinței se află și un proiect privind încheierea unui acord de colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului. Prin acest parteneriat, instituția va oferi expertiză și asistență de specialitate pentru conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural administrat de Administrația Domeniului Public a Municipiului București. Acordul ar urma să fie valabil până la 31 mai 2028.

De asemenea, consilierii generali vor analiza prelungirea cu încă cinci ani a protocolului de colaborare dintre Primăria Capitalei, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București.

Un alt proiect supus votului vizează actualizarea tarifelor practicate de Teatrul Țăndărică. Majoritatea biletelor ar urma să se scumpească cu 5 lei. La Sala Lahovary, prețurile vor varia între 30 și 45 de lei, comparativ cu intervalul actual de 25-40 de lei. În cazul familiilor cu cel puțin trei copii, biletele vor crește cu 2,5 lei de persoană, ajungând între 17,5 și 22,5 lei.

Și tarifele pentru spectacolele organizate la Sala Studio vor fi majorate cu 5 lei, urmând să se încadreze între 30 și 40 de lei. Creșteri similare sunt propuse și pentru reprezentațiile online sau cele desfășurate în aer liber, unde prețul unui bilet va ajunge la 30 de lei.