Dan Dungaciu: Alegerile anticipate, singura soluție pentru ieșirea din criză

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Sursă: Realitatea PLUS

Dan Dungaciu vine cu soluții pentru scoaterea României din criză. Prim-vicepreședintele AUR a declarat că singura soluție este organizarea alegerilor anticipate, din moment ne aflăm într-unul dintre cele mai delicate momente din istoria țării pe plan internațional.