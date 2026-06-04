Ajutorul militar european acordat Ucrainei se îndreaptă, în mare parte către finanţarea şi producţia de drone

O mare parte din ajutorul militar oferit de statele europene Ucrainei este direcționată, începând cu anul 2026, către dezvoltarea și producția de drone, echipamente care au devenit indispensabile pe frontul de război. Concluzia aparține Institutului de Cercetare Kiel din Germania, care monitorizează sprijinul internațional acordat Kievului.

Potrivit celor mai recente date publicate de institut, în primele patru luni ale anului 2026, aproximativ 1,55 miliarde de euro din totalul de 12,33 miliarde de euro reprezentând ajutor european pentru Ucraina au fost alocate sectorului dronelor. Această sumă reprezintă circa 12% din sprijinul acordat și depășește valoarea totală investită în acest domeniu pe parcursul întregului an 2025, când finanțarea s-a ridicat la 1,24 miliarde de euro.

Institutul Kiel, care urmărește ajutorul militar, financiar și umanitar oferit Ucrainei de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, arată că finanțările destinate dronelor s-au triplat în ultimii patru ani.

Creșterea investițiilor s-a accelerat în special în lunile martie și aprilie 2026. Regatul Unit a anunțat, de exemplu, intenția de a furniza Ucrainei 120.000 de drone, cel mai mare lot promis de la debutul conflictului.

În paralel, Germania și Norvegia au alocat fiecare câte 500 de milioane de euro pentru achiziția și dezvoltarea acestor sisteme, în timp ce Țările de Jos au contribuit cu încă 250 de milioane de euro.

„Sprijinul pentru Ucraina se transformă tot mai mult într-un parteneriat reciproc avantajos. Finanțarea acordată Kievului generează și beneficii tehnologice importante pentru Europa”, a explicat Christophe Trebesch, director de cercetare la Institutul Kiel și coordonator al programului „Ukraine Support Tracker”.

Tot mai multe state europene, printre care Finlanda, Danemarca și Regatul Unit, colaborează cu companii ucrainene din industria dronelor. În multe cazuri, producătorii ucraineni își mută o parte din activități pe teritoriul acestor țări pentru a-și proteja capacitățile de producție și pentru a asigura continuitatea dezvoltării tehnologice.

Ucraina susține că a devenit unul dintre liderii mondiali în domeniul tehnologiei dronelor, experiența acumulată pe câmpul de luptă transformându-se într-un avantaj strategic. Expertiza sa în identificarea și neutralizarea dronelor de fabricație iraniană a atras interesul mai multor state, inclusiv din regiunea Golfului, care s-au confruntat cu amenințări similare în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu.

Astfel, pe lângă rolul militar esențial pe care îl joacă în războiul cu Rusia, industria ucraineană a dronelor începe să devină și un important vector de cooperare internațională și dezvoltare tehnologică.