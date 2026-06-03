Armata infirmă că generalil Gheorghiță Vlad și Iulian Berdilă ar fi cerut pensionarea, așa cum s‑a vehiculat pe surse. Cei 2 sunt vizați într‑un dosar DNA.

Sursă: Realitatea PLUS

Armata dezminte, prin purtătorul de cuvânt, informația difuzată pe surse de întreaga presă, potrivit căreia generalii Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major, și Iulian Berdilă, al treilea ca poziție în aceeași structură, ar fi cerut să fie trecuți în rezervă, pe fondul scandalului de corupție care îi vizează.

„Nu au depus nimic”, a transmis răspuns pentru Hotnews purtătorul de cuvânt al MApN, Daniel Nistor.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Secția Militară, într-un dosar ce vizează modul în care s-au desfășurat anumite proceduri de concurs în cadrul Armatei Române.

Ulterior, generalul cu patru stele a fost pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției.

Concret, șeful Armatei este acuzat că a ordonat un plan ilegal, pe care l-a executat adjunctul său, generalul Iulian Berdilă.

Locțiitorul său, generalul Iulian Berdilă, ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației, prin care solicita încă 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport.

Potrivit procurorilor DNA, scopul final era ca fiicele unor alți generali să ocupe aceste locuri, urmând ca mai apoi să fie încadrate pe posturi de ofițer, în Ministerul Apărării Naționale.