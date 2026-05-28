Jill Biden a crezut că Joe Biden a suferit un AVC în timpul dezbaterii cu Donald Trump

Sursă: Realitatea PLUS

Vin mărturii șocante despre Joe Biden din culisele unuia dintre cele mai mediatizate momente ale ultimilor ani! Jill Biden, fosta primă doamnă a Statelor Unite, a declarat că a fost speriată în timpul dezbaterii dintre soțul ei și Donald Trump și că a crezut că acesta suferise un accident vascular cerebral.

La acea vreme, momentele în care fostul șef de stat părea confuz, s-a bâlbâit și s-a încurcat în răspunsuri au făcut înconjurul lumii. Jill Biden a mărturisit într-un interviu că nu-l mai văzuse niciodată pe soțul său într-o asemenea stare și că și-a imaginat că are un AVC.

La scurt timp de la momentul dezastruos privit de milioane de oameni de pe întreaga planetă, Joe Biden s-a retras din cursa prezidențială în favoarea Kamalei Harris. Ulterior, fostul președinte a pus bâlbâiala pe seama unei răceli puternice.

Pe de altă parte, după ce a părăsit Casa Albă, Joe Biden a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată, cu metastaze osoase.