Jill Biden a crezut că Joe Biden a suferit un AVC în timpul dezbaterii cu Donald Trump
Donald Trump și Joe Biden
Vin mărturii șocante despre Joe Biden din culisele unuia dintre cele mai mediatizate momente ale ultimilor ani! Jill Biden, fosta primă doamnă a Statelor Unite, a declarat că a fost speriată în timpul dezbaterii dintre soțul ei și Donald Trump și că a crezut că acesta suferise un accident vascular cerebral.
La acea vreme, momentele în care fostul șef de stat părea confuz, s-a bâlbâit și s-a încurcat în răspunsuri au făcut înconjurul lumii. Jill Biden a mărturisit într-un interviu că nu-l mai văzuse niciodată pe soțul său într-o asemenea stare și că și-a imaginat că are un AVC.
La scurt timp de la momentul dezastruos privit de milioane de oameni de pe întreaga planetă, Joe Biden s-a retras din cursa prezidențială în favoarea Kamalei Harris. Ulterior, fostul președinte a pus bâlbâiala pe seama unei răceli puternice.
Pe de altă parte, după ce a părăsit Casa Albă, Joe Biden a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată, cu metastaze osoase.
Citește și:
- 08:47 - Haos într-un autobuz din Pitești: o femeie a pulverizat spray lacrimogen și a atacat șoferul. Bărbatul a ajuns la spital
- 08:45 - Meta lansează abonamente plătite pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Care sunt prețurile și beneficiile de care vor avea parte utilizatorii
- 08:36 - CNA suspendă din nou emisia Realitatea Plus. Cum sunt orchestrate atacurile împotriva Televiziunii Poporului – VIDEO
- 08:24 - BNR lansează o nouă monedă: cum arată și când va intra în circulație
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News