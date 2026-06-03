Exod din orașe. Județul din România unde construcțiile de case la țară au explodat de la un an la altul

Tot mai mulți români aleg să întoarcă spatele vieții aglomerate din marile orașe și să își construiască un viitor în mediul rural. Costurile tot mai ridicate din zonele urbane, traficul sufocant și dorința de a avea mai mult spațiu îi determină pe mulți să caute alternative în comune și sate, acolo unde terenurile sunt mai accesibile, iar ritmul vieții este considerabil mai liniștit.

Fenomenul se vede deja în cifrele oficiale, iar în unele zone ale țării interesul pentru construirea de locuințe a crescut spectaculos într-un interval foarte scurt.

Gorjul, printre județele unde numărul autorizațiilor a crescut spectaculos

Un exemplu relevant vine din județul Gorj, unde tot mai multe persoane aleg să investească în case construite în mediul rural. Datele oficiale arată că în februarie 2026 numărul autorizațiilor de construire emise pentru localitățile rurale a fost cu 113,3% mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Creșterea impresionantă reflectă schimbarea de mentalitate a multor familii care preferă să investească într-o proprietate cu teren, în loc să rămână în apartamentele din orașe.

Pentru numeroși români, ideea unei case cu grădină, a unui spațiu generos și a posibilității de a avea propria gospodărie a devenit tot mai atractivă.

Liniștea și costurile mai mici îi atrag pe români

Printre motivele invocate cel mai des de cei care aleg viața la țară se numără aerul mai curat, lipsa agitației urbane și prețurile mai accesibile ale terenurilor.

În plus, o proprietate aflată într-o comună sau într-un sat oferă posibilitatea amenajării unei curți generoase, cultivării propriilor legume sau chiar creșterii animalelor, aspecte care pot contribui la reducerea unor cheltuieli ale gospodăriei.

Pentru multe familii, avantajele financiare sunt la fel de importante ca beneficiile legate de confort și calitatea vieții.

Terenurile rămân mult mai ieftine decât în marile orașe

Un exemplu este comuna Drăguțești din județul Gorj, unde prețul terenurilor poate ajunge la aproximativ 60 de euro pe metrul pătrat. Chiar și la acest nivel, costurile sunt considerabil mai reduse decât cele întâlnite în marile centre urbane ale țării.

Diferențele de preț îi determină pe mulți să considere că investiția într-o casă construită de la zero în mediul rural este mai avantajoasă decât achiziția unei locuințe în oraș.

Peste jumătate dintre autorizațiile pentru locuințe, emise în mediul rural

Datele statistice arată că mai mult de jumătate dintre autorizațiile pentru construirea de locuințe au fost acordate în mediul rural. Cifrele confirmă faptul că tot mai mulți români sunt dispuși să lase în urmă aglomerația urbană și să își construiască locuințe în afara marilor orașe.

Specialiștii susțin că această tendință s-a accentuat în ultimii ani, pe măsură ce oamenii au început să acorde o importanță mai mare spațiului personal, confortului și unui stil de viață mai relaxat.

Pentru multe familii, mutarea la țară nu înseamnă doar schimbarea adresei, ci adoptarea unei noi perspective asupra vieții, în care liniștea, natura și independența cântăresc mai mult decât avantajele oferite de aglomerația urbană.