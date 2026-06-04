„99% șanse să fiu desemnat premier”. Eugen Tomac, ședință noctură cu membrii PMP: ce le-a transmis - SURSE
Guvernul României
Eugen Tomac a convocat miercuri seara, la ora 22:00, o ședință cu partidul pe care îl conduce - PMP - în care, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, i-a anunțat pe membri că va fi desemnat premier.
Eugen Tomac a organizat joi seară, în jurul orei 22:00, o ședință cu membrii PMP, după două zile de discuții informale purtate cu liderii fostei coaliții. Surse politice afirmă că Tomac le-a comunicat colegilor săi că are șanse de „aproape 99%” să fie desemnat astăzi premier de către Nicușor Dan. În același context, acesta le-ar fi cerut membrilor partidului să intensifice activitatea publică, profitând de atenția crescută din această perioadă.
În prezent, negocierile dintre partidele parlamentare privind susținerea unui guvern tehnocrat nu au ajuns la un acord, motiv pentru care Nicușor Dan a amânat anunțarea unui premier independent. Cu toate acestea, sursele indică faptul că propunerea cel mai probabilă pentru funcția de premier, așteptată în cursul zilei de astăzi, este Eugen Tomac.
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