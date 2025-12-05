Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu investighează în prezent dacă părinții cuplului de adolescenți au comis infracțiunea de determinare sau înlesnire a întreținerii de acte sexuale între minori.

Deși adolescenții s-au logodit anul trecut, scandalul a luat amploare după ce o rudă a fetei a depus o plângere, reclamând că minora, deja mamă, ar fi fost de fapt cumpărată de familia băiatului și obligată să trăiască alături de el. Direcția pentru Protecția Copilului a demarat inițial verificări, iar acum, Poliția investighează dacă familiile celor doi minori ar fi forțat conviețuirea acestora.

IPJ Sibiu a confirmat deschiderea și extinderea cercetării penale. O primă sesizare a fost înregistrată la 19 martie 2024, vizând doi bărbați din Sibiu care ar fi înlesnit relațiile sexuale între fiul unuia și fiica celuilalt, ambele părți fiind minore. Ulterior, în luna iulie 2024, cercetările au fost extinse în urma unei noi sesizări formulate de DGASPC. Această extindere vizează un bărbat de 47 de ani din Sibiu (Daniel Cioabă), acuzat că ar fi înlesnit întreținerea de acte sexuale între fiul său, care avea atunci 17 ani, și o altă minoră, în vârstă de 15 ani.