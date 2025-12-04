„Este în mod cert o vină foarte mare a ministrului și a oamenilor pe care domnia sa fie i-a menținut, fie i-a numit în funcții, și trebuie făcut acolo o anchetă foarte serioasă, dar nu în ceea ce privește vinovăția doamnei ministru. La ceea ce s-a pus în discuție, domnul Zamfir chiar a fost bun, fără niciun fel de dubiu, răspunderea politică aparține acestui ministru.

Mai mult decât atât, doamna Buzoianu nu trebuie să plece doar pentru acest incident, dânsa nu avea ce să caute acolo, este un avocataș cu un an vechime, care nu are habar de domeniile pe care le gestionează. Eu nu mi-aș fi asumat o asemenea răspundere, cu vechime de 25 de ani, acolo sunt în joc viețile unor oameni, sunt bazine, sunt păduri de gestionat, au pus niște habarniști și la Apele Române și prin tot felul de funcții.

Singurul domn care cunoaște este acel director de la ESZ și care chiar pare că are habar de domeniul pe care îl gestionează, în rest toți cei care vorbesc sunt niște habarniști, pentru că USR sunt un partid de oameni care doar dau din gură, care nu au niciun fel de specializare, care nu au avut nicio meserie toată viața lor, au făcut ONG-isme și au urlat că aia nu fac bine, PSD-ul nu e bun.

PSD-ul s-a alăturat acestor ONG-isme și greșește în ceea ce face, pentru că a avut buni profesioniști și i-a aruncat la gunoi. În mod cert Diana Buzoianu trebuie să plece, ca răspundere politică și ulterior trebuie căutate și responsabilități juridice.”, a declarat Ingrid Mocanu la Realitatea PLUS.

Contextul demiterii Dianei Buzoianu

Criza de apă potabilă a început la sfârșitul lunii noiembrie 2025, când localități importante din Prahova au rămas fără apă potabilă din cauza golirii lacului Paltinu. Diana Buzoianu a fost acuzată că a mințit public privind informările primite și că a ignorat avertismentele specialiștilor, cerând reluarea furnizării apei potabile în condiții nesigure, ceea ce a fost interpretat ca un abuz în serviciu și o decizie cu potențial efect grav asupra sănătății publice.​

PSD a cerut oficial demiterea ministrei, iar senatorii AUR au solicitat înlăturarea sa rapidă din funcție, indicând și posibilitatea unor anchete penale. Critici dure au venit și dinspre fostul ministru al Energiei, dar și din partea unor sindicate din Apele Române. Diana Buzoianu a refuzat inițial să demisioneze și a respins acuzațiile, însă presiunea politică și gestionarea defectuoasă a situației au condus la decizia demiterii ei anunțată pentru săptămâna aceasta.​

Florin Ghiță, șeful de la Apele Române a fost de asemenea pus sub accuzare pentru contribuția la această criză, fiind numit în funcție chiar de Diana Buzoianu, iar raportul Corpului de Control al ministerului este așteptat pentru o primă evaluare oficială la începutul lunii decembrie 2025.