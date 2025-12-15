Intervenții contra cronometru din partea autorităților

De asemenea, din cauza furtunii Emilia, pe lângă ninsori, zonele de coastă din Tenerife au fost lovite de valuri uriașe de până la șapte metri.

Rafale de vânt au atins în anumite zone chiar și 150 de kilometri pe oră.

Pompierii au fost chemați la sute de intervenții, mai ales pentru arbori și stâlpi de electricitate doborâți.

Scene dramatice au fost surprinse și pe insula Lanzarote.

Aici, mai multe case au fost inundate, în timp ce în Fuerteventura, două persoane au fost salvate dintr-o mașină care a rămas blocată într-o râpă.