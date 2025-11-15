Trei persoane și-au pierdut viața în Portugalia, au anunțat sâmbătă autoritățile locale. Țara, precum și unele regiuni din Spania, se confruntă de câteva zile cu fenomene meteo extreme aduse de această furtună, care s-a deplasat ulterior către Irlanda și Marea Britanie.

Tragedii în Portugalia: cuplu găsit mort și o tornadă devastatoare

Joi, echipele de intervenție au descoperit trupurile neînsuflețite ale unui cuplu de vârstnici în locuința lor inundată din Fernao Ferro, o localitate aflată lângă Lisabona, dincolo de râul Tagus. Salvatorii cred că cei doi dormeau în momentul în care nivelul apei a crescut brusc peste noapte, împiedicându-i să se adăpostească.

Sâmbătă, sudul Portugaliei a fost lovit de o tornadă puternică în Albufeira. În imaginile surprinse de martori se vede cum vântul violent devastează rulotele dintr-un camping. O turistă britanică în vârstă de 85 de ani a murit, iar 28 de persoane au fost rănite, două dintre ele aflate în stare gravă, a precizat Vitor Vaz Pinto, reprezentant al protecției civile regionale.

Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a transmis condoleanțe familiei victimei și urări de însănătoșire pentru cei răniți.

Serviciul meteorologic IPMA a emis alertă portocalie pentru întregul Algarve, precum și pentru districtele Beja și Setubal, avertizând asupra vântului puternic și ploilor torențiale.

Marea Britanie: comunități evacuate după ce apa a inundat case și drumuri

Furtuna Claudia a ajuns și în Marea Britanie, unde Ţara Galilor și Anglia se confruntă cu inundații serioase. În orașul Monmouth și în localitățile din jur, apa a depășit pragurile de siguranță, iar pompierii au intervenit pentru evacuări și salvări.

„Furtuna Claudia a generat inundații considerabile peste noapte, afectând locuințe, afaceri, transportul și infrastructura energetică”, a transmis un purtător de cuvânt al guvernului galez.

Natural Resources Wales a emis 11 avertizări de inundații, dintre care patru de maximă gravitate, și 17 alerte suplimentare.

În Anglia, Agenția pentru Mediu a raportat 49 de avertizări active și 134 de alerte de inundații, semnalând riscuri majore pentru zonele deja inundate.