Vreme catastrofală în SUA

Întregi comunități au fost inundate, după ploile torențiale. Mai mult decât atât, au avut loc zeci de intervenții de salvare la limită, alunecări de teren și depuneri de noroi, ce au obligat autoritățile să închidă drumuri și poduri. Imaginile postate pe rețelele sociale arată efortul salvatorilor de a salva oamenii blocați de inundații.

Oamenii au primit ordin de evacuare urgentă, iar în unele cazuri au fost nevoiți să plece chiar în toiul nopții din case, după ce apa a pătruns în locuințe. Autoritățile americane au luat măsuri și au deschis adăposturi pentru sinistrați.

Autoritățile americane au lansat un avertisment ferm către populație. Potrivit acestora, este posibil să aibă loc noi inundații și alunecări de teren în SUA și Canada.