Cronologia dezastrului din Prahova. Cine a ignorat pericolul?

Se știa de pericol de 5 luni. Nimeni nu a luat măsuri

Când au apărut primele informații - 17 iunie

- la barajul Paltinu s-au efectuat manevrele de deschidere pentru evacuarea unor volume de apă

- Administrația Bazinală Buzău-Ialomița descoperă o problemă serioasă la barajul Paltinu

- în timpul unor manevre de verificare, specialiștii constată că una dintre golirile de fund este obturată

- o inspecție subacvatică confirmă avaria: sistemul de acționare are probleme, vana de lucru nu mai funcționează corect

Ce riscuri au fost ignorate?

Când au fost luate primele măsuri oficiale - 24 iunie

- ANAR convoacă o comisie tehnică, specialiștii analizează situația

- sunt necesare lucrări la golirea de fund și la echipamente pentru siguranța barajului

Când au fost luate primele măsuri oficiale - 25 iunie

- la Ministerul Mediului se întrunește Comisia de siguranță a barajelor

- concluzia: intervențiile la Paltinu trebuie făcute pentru siguranță și pentru funcționarea corectă a sistemului

- documentele ajung la nivel local, însoțite de condiții tehnice

Datele critice în lucrările de golire a barajului

18 septembrie - scafandrii constată o înfundare totală cu sedimente la Paltinu

- 22 octombrie - ședință de urgență la barajul Paltinu, apare o comisie de la Apele Române

- reprezentanții societății ESZ Prahova primesc un proces verbal despre golirea lacului

- șeful de stație și inginerul refuză să semneze

- comisia de la Paltinu decide continuarea golirii lacului

29 octombrie - Apele Române transmit oficial că nivelul apei va scădea și cer operatorului să se pregătească

- ESZ susține că primește doar o informare generală, fără un scenariu concret pentru ce se întâmplă dacă turbiditatea crește

- 6 noiembrie - Prefectura Prahova publică un comunicat oficial despre o „posibilă situație de urgență

- 26 noiembrie - ministrul Mediului dă garanții că nu există niciun fel de pericol: „Totul este controlat”

în noaptea de 28-30 noiembrie, ploile abundente lovesc zona, lacul Paltinu se încarcă masiv cu aluviuni

- Hidroelectrica oprește și ea pentru scurt timp uzinarea, de teamă că mâlul va distruge instalațiile

- 29 noiembrie - 100.000 oameni rămân fără apă potabilă

- 30 noiembrie - 1 Decembrie, primarii se trezesc în plină criză

- Apele Române cer oficial declararea stării de urgență

- 2 decembrie - se închid școlile pentru că nu există apă nici măcar pentru toalete

Dovezile că Buzoianu știa de problemele de la Paltinu

ministra Mediului Ministra Mediului acuză:

- ESZ Prahova știa de riscul de turbiditate;

- operatorul nu a vorbit la ședințele din octombrie;

- atât ESZ, cât și Administrația Bazinală Buzău-Ialomița sunt „vinovate în egală măsură”;

- cere demisia ambilor directori.