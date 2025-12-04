Cronologia dezastrului din Prahova. Cine a ignorat pericolul?

Se știa de pericol de 5 luni. Nimeni nu a luat măsuri
Când au apărut primele informații - 17 iunie
- la barajul Paltinu s-au efectuat manevrele de deschidere pentru evacuarea unor volume de apă
- Administrația Bazinală Buzău-Ialomița descoperă o problemă serioasă la barajul Paltinu
- în timpul unor manevre de verificare, specialiștii constată că una dintre golirile de fund este obturată
- o inspecție subacvatică confirmă avaria: sistemul de acționare are probleme, vana de lucru nu mai funcționează corect
Ce riscuri au fost ignorate?
Când au fost luate primele măsuri oficiale - 24 iunie
- ANAR convoacă o comisie tehnică, specialiștii analizează situația
- sunt necesare lucrări la golirea de fund și la echipamente pentru siguranța barajului
Când au fost luate primele măsuri oficiale - 25 iunie
- la Ministerul Mediului se întrunește Comisia de siguranță a barajelor
- concluzia: intervențiile la Paltinu trebuie făcute pentru siguranță și pentru funcționarea corectă a sistemului
- documentele ajung la nivel local, însoțite de condiții tehnice
Datele critice în lucrările de golire a barajului
18 septembrie - scafandrii constată o înfundare totală cu sedimente la Paltinu
- 22 octombrie - ședință de urgență la barajul Paltinu, apare o comisie de la Apele Române
- reprezentanții societății ESZ Prahova primesc un proces verbal despre golirea lacului
- șeful de stație și inginerul refuză să semneze
- comisia de la Paltinu decide continuarea golirii lacului
29 octombrie - Apele Române transmit oficial că nivelul apei va scădea și cer operatorului să se pregătească
- ESZ susține că primește doar o informare generală, fără un scenariu concret pentru ce se întâmplă dacă turbiditatea crește
- 6 noiembrie - Prefectura Prahova publică un comunicat oficial despre o „posibilă situație de urgență
- 26 noiembrie - ministrul Mediului dă garanții că nu există niciun fel de pericol: „Totul este controlat”
în noaptea de 28-30 noiembrie, ploile abundente lovesc zona, lacul Paltinu se încarcă masiv cu aluviuni
- Hidroelectrica oprește și ea pentru scurt timp uzinarea, de teamă că mâlul va distruge instalațiile
- 29 noiembrie - 100.000 oameni rămân fără apă potabilă
- 30 noiembrie - 1 Decembrie, primarii se trezesc în plină criză
- Apele Române cer oficial declararea stării de urgență
- 2 decembrie - se închid școlile pentru că nu există apă nici măcar pentru toalete
Dovezile că Buzoianu știa de problemele de la Paltinu
ministra Mediului Ministra Mediului acuză:
- ESZ Prahova știa de riscul de turbiditate;
- operatorul nu a vorbit la ședințele din octombrie;
- atât ESZ, cât și Administrația Bazinală Buzău-Ialomița sunt „vinovate în egală măsură”;
- cere demisia ambilor directori.