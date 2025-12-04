Cronologia dezastrului din Prahova. Cine a ignorat pericolul?

Inundații Prahova
Inundații Prahova

Cronologia nenorocirii de la Paltinu, dezastru care nu ar fi trebuit să îi ia pe reziști prin surprindere. Primele informații despre Criza Apei au apărut acum luni bune, încă din 17 iunie. În tot acest timp au apărut avertismente tehnice, ședințe, rapoarte, dar toți cei responsabili au ignorat.

Se știa de pericol de 5 luni. Nimeni nu a luat măsuri

Când au apărut primele informații - 17 iunie

- la barajul Paltinu s-au efectuat manevrele de deschidere pentru evacuarea unor volume de apă

- Administrația Bazinală Buzău-Ialomița descoperă o problemă serioasă la barajul Paltinu

- în timpul unor manevre de verificare, specialiștii constată că una dintre golirile de fund este obturată

- o inspecție subacvatică confirmă avaria: sistemul de acționare are probleme, vana de lucru nu mai funcționează corect

Ce riscuri au fost ignorate?

Când au fost luate primele măsuri oficiale - 24 iunie

- ANAR convoacă o comisie tehnică, specialiștii analizează situația

- sunt necesare lucrări la golirea de fund și la echipamente pentru siguranța barajului

Când au fost luate primele măsuri oficiale - 25 iunie

- la Ministerul Mediului se întrunește Comisia de siguranță a barajelor

- concluzia: intervențiile la Paltinu trebuie făcute pentru siguranță și pentru funcționarea corectă a sistemului

- documentele ajung la nivel local, însoțite de condiții tehnice

Datele critice în lucrările de golire a barajului

18 septembrie - scafandrii constată o înfundare totală cu sedimente la Paltinu

- 22 octombrie - ședință de urgență la barajul Paltinu, apare o comisie de la Apele Române

- reprezentanții societății ESZ Prahova primesc un proces verbal despre golirea lacului

- șeful de stație și inginerul refuză să semneze

- comisia de la Paltinu decide continuarea golirii lacului

29 octombrie - Apele Române transmit oficial că nivelul apei va scădea și cer operatorului să se pregătească

- ESZ susține că primește doar o informare generală, fără un scenariu concret pentru ce se întâmplă dacă turbiditatea crește

- 6 noiembrie - Prefectura Prahova publică un comunicat oficial despre o „posibilă situație de urgență

- 26 noiembrie - ministrul Mediului dă garanții că nu există niciun fel de pericol: „Totul este controlat”

în noaptea de 28-30 noiembrie, ploile abundente lovesc zona, lacul Paltinu se încarcă masiv cu aluviuni

- Hidroelectrica oprește și ea pentru scurt timp uzinarea, de teamă că mâlul va distruge instalațiile

- 29 noiembrie - 100.000 oameni rămân fără apă potabilă

- 30 noiembrie - 1 Decembrie, primarii se trezesc în plină criză

- Apele Române cer oficial declararea stării de urgență

- 2 decembrie - se închid școlile pentru că nu există apă nici măcar pentru toalete

Dovezile că Buzoianu știa de problemele de la Paltinu

ministra Mediului Ministra Mediului acuză:

- ESZ Prahova știa de riscul de turbiditate;

- operatorul nu a vorbit la ședințele din octombrie;

- atât ESZ, cât și Administrația Bazinală Buzău-Ialomița sunt „vinovate în egală măsură”;

- cere demisia ambilor directori.