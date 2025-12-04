Astfel, Buzoianu aruncă vina pe operatorul „Exploatare Sistem Zonal” Prahova, instituție responsabilă cu tratarea și furnizarea apei.

Ministerul spune că operatorul nu a informat participanții și nu a transmis Ministerului că o astfel de creștere a turbidității ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa și, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă.

De altfel, instituția susține că a cerut informații cu privire la riscul întreruperii alimentării cu apă, iar Diana Buzoianu anunță că a dispus verificări prin Corpul de Control.