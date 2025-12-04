Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Rezista de la Mediu se spală pe mâini de responsabilitate: cine o ține în brațe

Ministerul Mediului, condus de rezista Diana Buzoianu, nu-și asumă nicio responsabilitate pentru criza apei de la Paltinu. După apariția documentului controversat, conducerea Ministerului a venit cu un comunicat prin care neagă faptul că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă sau că ar fi ignorat avertismentele. 

Astfel, Buzoianu aruncă vina pe operatorul „Exploatare Sistem Zonal” Prahova, instituție responsabilă cu tratarea și furnizarea apei.

Ministerul spune că operatorul nu a informat participanții și nu a transmis Ministerului că o astfel de creștere a turbidității ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa și, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă.

De altfel, instituția susține că a cerut informații cu privire la riscul întreruperii alimentării cu apă, iar Diana Buzoianu anunță că a dispus verificări prin Corpul de Control. 