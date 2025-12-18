”Reactoare nucleare de ultimă generaţie, în România! Energie constantă şi sigură, 24/7. La Doiceşti suntem în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate pentru proiectul SMR (Small Modular Reactors), reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni. Felicit companiile româneşti, parte din acest proiect, care şi-au asumat în faţa mea soluţii de finanţare pentru FEED 2 şi că vor finaliza această etapă până în 28 februarie 2026”, a anunțat Bogdan Ivan pe Facebook.

Potrivit ministrului Energiei, tehnologia pe care se bazează proiectul este singura din lume care a primit 2 aprobări de design din partea reglementatorului nuclear din SUA.

”6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, vor produce 462 MW în bandă, la un factor de capacitate de peste 95%. Proiectul SMR va crea peste 2.000 locuri de muncă în perioada construcţiei şi peste 230 permanente, pentru operarea centralei”, a afirmat Bogdan Ivan.

De asemenea, ministrul Energiei a ținut s precizeze că, în paralel, a cerut o analiză clară asupra dezvoltării şi a altor proiecte SMR în România, pentru că vorbim despre o tehnologie sigură, fără emisii, capabilă să livreze energie constantă şi să susţină sistemul naţional pentru încă cel puţin 30 de ani.

”România a stat prea mult timp fără decizii clare în zona energiei nucleare. Ca ministru, îmi asum să schimb această abordare: cu date, cu rigoare şi cu asumare!”, a conchis Bogdan Ivan.