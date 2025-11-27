Ivan a convocat imediat Corpul de Control al Ministerului și va semna ordinul de verificare în urma ședinței de guvern, subliniind că nu va accepta astfel de practici indiferent cine sunt vinovații.

„Am convocat Corpul de Control al Ministrului. Urmează să înceapă astăzi o anchetă și urmează să semnez ordinul imediat după ce termin ședința de guvern la care o să mă deplasez după această conferință de presă. Nu mai accept. Nici nu mă interesează cine sunt acei oameni, nici cei care au dat, nici cei care au luat energie fără să fie facturată”, declară Bogdan Ivan în cadrul unei conferințe de presă desfășurate joi.

Ministrul a cerut și raportul Curții de Conturi, dar și o verificare clară a Corpului de Control pe acest subiect, atenționând că dacă se constată încălcări ale legii, toți cei implicați vor fi trași la răspundere penală.

„Dacă se vor constata încălcări ale legii, indiferent de consecințe, indiferent de ce implicați, toți cei vinovați vor fi dați pe mâna legii”, a mai spus Ivan.