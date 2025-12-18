Alertă în județul Constanța: deținut evadat din Penitenciarul Poarta Albă

Autoritățile sunt în stare de alertă după ce un deținut aflat în custodia Penitenciarului Poarta Albă – secția Valu lui Traian – a reușit să evadeze în cursul zilei de astăzi. Incidentul s-a produs în jurul orei 18:45, potrivit primelor informații furnizate de surse oficiale.

Persoana evadată executa o pedeapsă definitivă cu închisoarea și se afla în regim de detenție la momentul producerii evenimentului. Circumstanțele exacte în care s-a produs evadarea urmează să fie stabilite în cadrul unei anchete interne.

Imediat după constatarea incidentului, au fost declanșate procedurile specifice pentru astfel de situații, iar forțele de ordine au demarat o amplă operațiune de căutare. Echipe de poliție, jandarmi și personal al administrației penitenciare desfășoară verificări în zonă și în localitățile învecinate, în încercarea de a-l localiza și captura pe fugar.

Autoritățile fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații relevante sau observă persoane suspecte, să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Operațiunile de căutare sunt în desfășurare, iar autoritățile vor reveni cu detalii pe măsură ce situația evoluează.