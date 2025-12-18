Deținut - evadat la Constanța

Persoana evadată executa o pedeapsă definitivă cu închisoarea și se afla în regim de detenție la momentul producerii evenimentului. Circumstanțele exacte în care s-a produs evadarea urmează să fie stabilite în cadrul unei anchete interne.

Imediat după constatarea incidentului, au fost declanșate procedurile specifice pentru astfel de situații, iar forțele de ordine au demarat o amplă operațiune de căutare. Echipe de poliție, jandarmi și personal al administrației penitenciare desfășoară verificări în zonă și în localitățile învecinate, în încercarea de a-l localiza și captura pe fugar.

Autoritățile fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații relevante sau observă persoane suspecte, să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Operațiunile de căutare sunt în desfășurare, iar autoritățile vor reveni cu detalii pe măsură ce situația evoluează.