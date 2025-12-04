Cum s-a produs tragedia?

Potrivit administrației penitenciarului, angajații care distribuiau masa de prânz au observat deținutul în stare de inconștiență, cu un șnur improvizat fixat de grilajul ușii și înfășurat în jurul gâtului. Personalul a alertat imediat echipa medicală internă și a solicitat intervenția unui echipaj de urgență prin apel la 112, arată Breaking News Giurgiu.

Cadrele medicale au început manevrele de resuscitare chiar în celulă și au continuat procedurile timp de aproximativ o oră. Cu toate eforturile depuse, la ora 12:35 a fost declarat decesul bărbatului.

Reprezentanții închisorii au anunțat familia deținutului, judecătorul responsabil cu supravegherea privării de libertate, precum și Poliția Municipiului Giurgiu, conform procedurilor legale.

Bărbatul era condamnat la 10 ani și 4 luni de detenție, dintre care executase peste patru ani. Circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, care au preluat ancheta.