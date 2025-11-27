Polițiștii din județul Alba au fost sesizați, miercuri, cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit spânzurat de grilajul unei uși metalice.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit, într-o anexă gospodărească, cadavrul unui bărbat de 41 de ani.

La examinarea sumară a acestuia, nu au fost identificate urme de violență, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Bărbatul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, au precizat polițiștii.