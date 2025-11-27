Moarte suspectă în Alba: un bărbat a fost găsit spânzurat de grilajul unei uși. Ce ipoteze iau în calcul polițiștii

Moarte suspectă în Alba: un bărbat a fost găsit spânzurat de grilajul unei uși. Ce ipoteze iau în calcul polițiștii
Descoperire macabră în Alba. Un bărbat de 41 de ani a fost găsit spânzurat de grilajul unei uși. Deși nu au găsit urme de violență pe trupul victimei, polițiștii iau în calcul și ipoteza unei posibile crime. 

Polițiștii din județul Alba au fost sesizați, miercuri, cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit spânzurat de grilajul unei uși metalice.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit, într-o anexă gospodărească, cadavrul unui bărbat de 41 de ani.

La examinarea sumară a acestuia, nu au fost identificate urme de violență, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Bărbatul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, au precizat polițiștii.