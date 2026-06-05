Ce nume se vehiculează pentru guvernul Tomac? Pe listă sunt 3 consilieri ai lui Nicușor Dan

Sursă: Realitatea PLUS

În paralel cu negocierile pentru formarea majorității, au început să apară și primele nume vehiculate pentru viitorul Cabinet Tomac. Partidele discută împărțirea portofoliilor, iar în spațiul public sunt avansați mai mulți candidați pentru ministerele-cheie. Componența finală a Guvernului va depinde însă de rezultatul negocierilor politice și de votul de învestitură din Parlament, potrivit unei analize Realitatea Plus.

Pentru funcția de vicepremier este vehiculat numele lui Radu Burnete, în prezent consilier al președintelui Nicușor Dan. Înaintea acestei funcții, timp de șapte ani a fost coordonator al activității de afaceri publice a Consiliului Investitorilor Străini.



Pentru funcția de ministru al Educației ar urma să fie preluată de Sorin Costreie, actual consilier prezidențial pentru educație și cercetare.



În ceea ce privește, spre exemplu, Ministerul Apărării, diplomatul Mihnea Motoc ar urma să revină în funcția de ministru al Apărării. Acesta a mai ocupat funcția în perioada 2015–2017, în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș.



Portofoliul de la Externe ar urma să îi revină lui Luca Niculescu, în prezent secretar de stat și coordonator al procesului de aderare a României la OCDE, fost ambasador al României în Franța, în perioada 2016–2022.



La Ministerul Finanțelor este vehiculat numele lui Bogdan Drăgoi, cel care a mai ocupat această funcție timp de trei luni în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu.



Pentru funcția de ministru al Sănătății este vehiculat în prezent numele lui Cătălin Cârstoiu, director al Spitalului Universitar din București.



Favorit pentru Ministerul Culturii ar fi Adrian Papahagi, profesor la Catedra de Engleză a Facultății Universității din Cluj-Napoca. Dan Drăgan, fost secretar de stat în Ministerul Energiei, este vehiculat ca posibil ministru în acest domeniu.

La Ministerul Justiției, numele vehiculat este cel al consilierului prezidențial Cosmin-Alexandru Soare-Filatov.