A început operațiunea de ridicare a remorcherului „ASTANA” scufundat în Marea Neagră. Trei marinari sunt încă în adâncuri

Sursă: Realitatea.net

Operațiunea de scoatere la suprafață a remorcherului „ASTANA”, scufundat în Marea Neagră, a intrat în linie dreaptă, la mai bine de două luni și jumătate de la tragedie. Compania Midia Marine Terminal a anunțat că marile echipamente de intervenție s-au reunit în portul Midia, după ce macaraua plutitoare de mare capacitate „Anadolu” și nava de suport „Ataman” s-au alăturat navei tehnice „Yogi”.

Toate aceste nave fac parte din flota unei firme specializate în salvări maritime. Piesa centrală a intervenției este macaraua Anadolu, un uriaș care poate ridica 1.600 de tone și poate lucra la adâncimi de până la 50 de metri. Înainte de a începe treaba, navele sosite recent trebuie să obțină ultimele avize și documente de la autoritățile române.

Poluarea a fost prevenită, dar trupurile marinarilor nu pot fi recuperate încă

În prezent, specialiștii lucrează intens la pregătirea epavei pentru ridicare. Echipele de salvare au reușit deja să extragă peste jumătate din cantitatea de combustibil și uleiuri de la bordul remorcherului, o etapă obligatorie pentru a preveni o poluare a mării și pentru a ușura nava.

Din păcate, scafandrii au confirmat că nu există nicio metodă sigură de a intra în interiorul epavei în acest moment, din cauza condițiilor extrem de dificile de la 26 de metri adâncime, unde vizibilitatea este foarte redusă. Din acest motiv, căutările celor trei marinari români care au rămas blocați înăuntru au fost suspendate definitiv până când nava va fi adusă la suprafață, conform Constanta.info.

Care sunt pașii următori și când va fi ridicată nava

Pentru ca remorcherul să poată fi scos la suprafață, echipele formate din peste 20 de specialiști, scafandri și tehnicieni mai au de parcurs câțiva pași tehnici. După ce vor termina de scos toate lichidele, ei trebuie să curețe nava de mâlul de pe fundul mării și să monteze sistemele de ancorare.

Abia după finalizarea acestor pregătiri, macaraua uriașă va fi poziționată deasupra epavei. Dacă vremea de pe Marea Neagră va fi favorabilă și va permite operarea în siguranță, ridicarea efectivă a remorcherului este programată pentru finalul săptămânii viitoare.