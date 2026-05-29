Nicușor Dan, după discuția cu șeful NATO: „Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României”
Nicușor Dan, președintele României
Președintele Nicușor Dan a avut o convorbire cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, în urma celui mai grav incident de securitate produs pe teritoriul țării de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina.
Nicușor Dan a condamnat ferm încălcarea suveranității României, arătând că întreaga responsabilitate revine Federației Ruse.
În cadrul discuției, Nicușor Dan a mulțumit Secretarului General și aliaților pentru solidaritate. Șeful statului a transmis că cele două părți au convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO, cu accent pe consolidarea apărării Flancului Estic, în special prin capacități anti-aeriene și anti-dronă.
„România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români.”, a conchis Nicușor Dan.
