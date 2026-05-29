Cât de aproape de graniță se află blocul din Galați lovit de dronă. Un incident asemănător a avut loc în urmă cu o lună în zona respectivă

Orașul Galați a fost din nou scena unui incident grav legat de războiul din Ucraina, după ce o dronă încărcată cu explozibil, despre care Ministerul Apărării Naționale a precizat că este de proveniență rusească, s-a prăbușit peste un bloc de locuințe cu zece etaje.

Explozia produsă după impact a provocat un incendiu și a avariat unul dintre apartamentele imobilului. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital, fiind diagnosticate cu traumatisme ușoare, potrivit informațiilor comunicate de ISU.

Drona a lovit un bloc aflat într-o zonă dens populată

Incidentul s-a produs la un imobil situat pe strada Brăilei din Galați.

La doar 14 kilometri de frontiera cu Ucraina

Imaginile satelitare disponibile pe Google Maps arată că blocul lovit de dronă se află într-o zonă urbană cu numeroase blocuri de locuințe.

Locul în care s-a produs impactul este situat la aproximativ 14 kilometri de cea mai apropiată porțiune a frontierei ucrainene.

Mai exact, zona se află în apropierea punctului unde se întâlnesc granițele Ucrainei, României și Republicii Moldova, una dintre cele mai sensibile regiuni de la frontiera estică a NATO.

Un alt incident asemănător a avut loc în urmă cu o lună

Prăbușirea dronei pe blocul din Galați nu reprezintă primul astfel de eveniment petrecut în municipiu în ultima perioadă.

Cu aproximativ o lună înainte, o altă dronă a căzut în cartierul Bariera Traian, aflat la circa cinci kilometri de locul unde s-a produs incidentul de acum.

În acel caz, autoritățile au descoperit că aparatul avea încărcătură explozivă, iar măsurile de siguranță au impus evacuarea a aproximativ 200 de persoane din zonă.

De această dată, operațiunea de evacuare a vizat aproximativ 70 de locatari ai blocului afectat de explozie.

MApN a explicat de ce drona nu a fost doborâtă

După producerea incidentului, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au oferit detalii despre traseul dronei și modul în care aceasta a fost monitorizată de sistemele de supraveghere.

Generalul de brigadă Gheorghe Maxim a prezentat cronologia evenimentelor în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul MApN.

„Drona care a provocat incidentul de la Galaţi a fost descoperită la ora 1 şi 46 de minute la 19 km est de Reni. A intrat în spaţiul aerian la României la ora 1 şi 52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1 şi 56 de minute, parcurgând circa 10 kilometri în spaţiul aerian naţional“. Decizia de angajare a unei ţinte aeriene se bazează pe informaţii confirmate şi pe o evaluare permanentă a situaţiei operaţionale din zona”, a declarat generalul de brigadă Gheorghe Maxim.

Timp foarte scurt pentru identificare și luarea unei decizii

Oficialul MApN a explicat că dronele de dimensiuni reduse care zboară la altitudini mici reprezintă unele dintre cele mai dificile ținte pentru sistemele de apărare.

Potrivit acestuia, intervalul disponibil pentru detectare, analiză și luarea unei decizii de angajare poate fi extrem de redus.

„În cazul dronelor de mici dimensiuni care zboară la altitudini reduse şi cu viteze relativ mici, timpul disponibil pentru identificare, evaluare, clasificare, ameninţări aeriene şi luarea unei decizii de angajare şi de combatere este uneori extrem de scurt”, a precizat el.

Nicușor Dan a convocat CSAT

Consecințele incidentului de la Galați au ajuns și pe agenda conducerii statului.

După prăbușirea dronei și explozia care a urmat, președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru analizarea situației și a măsurilor care urmează să fie adoptate în urma celui mai grav incident produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina.