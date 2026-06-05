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Eugen Tomac a demisionat de la șefia PMP înainte de a fi desemnat premier

5 iun. 2026, 10:12
Eugen Tomac/ Inquam Photos/ George Călin

Eugen Tomac/ Inquam Photos/ George Călin

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net

Premierul desemnat al României, Eugen Tomac, a demisionat miercuri seară din funcția de președinte al Partidului Mișcarea Populară, cu o zi înainte de desemnarea oficială făcută de președintele Nicușor Dan.

Eugen Tomac, premierul desemnat al României, a renunțat la conducerea Partidului Mișcarea Populară (PMP). Decizia a fost luată miercuri seară, cu o zi înainte de desemnarea sa oficială în funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan.

„Am demisionat miercuri seară de la conducerea Partidului Mișcarea Populară”, a declarat Eugen Tomac pentru News.ro.

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Până în acest moment, formațiunea nu a anunțat procedura prin care va fi ales un nou președinte al partidului.

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