Eugen Tomac a demisionat de la șefia PMP înainte de a fi desemnat premier
Eugen Tomac/ Inquam Photos/ George Călin
Premierul desemnat al României, Eugen Tomac, a demisionat miercuri seară din funcția de președinte al Partidului Mișcarea Populară, cu o zi înainte de desemnarea oficială făcută de președintele Nicușor Dan.
Eugen Tomac, premierul desemnat al României, a renunțat la conducerea Partidului Mișcarea Populară (PMP). Decizia a fost luată miercuri seară, cu o zi înainte de desemnarea sa oficială în funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan.
„Am demisionat miercuri seară de la conducerea Partidului Mișcarea Populară”, a declarat Eugen Tomac pentru News.ro.
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Până în acest moment, formațiunea nu a anunțat procedura prin care va fi ales un nou președinte al partidului.
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