Mesajul lui Eugen Tomac după ce a fost desemnat premier: „Voi propune un guvern tehnic, nu politic”

La scurt timp după ce a fost desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan, Eugen Tomac a publicat un mesaj pe Facebook în care își prezintă principalele direcții și priorități pentru formarea viitorului Guvern al României.

„O onoare și o responsabilitate” pentru formarea Guvernului

Tomac a transmis că desemnarea primită reprezintă atât un motiv de onoare, cât și o responsabilitate majoră în contextul actual al țării.

„Este o onoare și o responsabilitate să primesc această desemnare pentru formarea viitorului Guvern al României. Primesc această încredere cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună”, a transmis acesta.

Apel la responsabilitate și stabilitate politică

În mesajul său, premierul desemnat a subliniat că România traversează un moment care necesită decizii responsabile și coerente.

„România se află într-un moment care cere, înainte de orice, responsabilitate. Doar așa putem oferi țării direcția clară de care are nevoie. Doar așa investițiile vor continua să vină, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor.”

Echipă guvernamentală și dialog politic

Eugen Tomac a precizat că își asumă formarea unei echipe guvernamentale profesioniste, cu accent pe competență și deschidere către dialog politic.

„Îmi asum, cu bună-credință, misiunea de a propune o echipă guvernamentală profesionistă, care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc deschidere și dialog din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale pentru a putea învesti un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României.”

Guvern tehnic și priorități economice

Premierul desemnat a subliniat că intenționează să prezinte Parlamentului o echipă de specialiști, nu una politică, și a evidențiat principalele direcții economice și strategice.

„Înțeleg mizele politice diferite, dar știu și că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și de obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului o echipă de specialiști – un guvern tehnic, nu unul politic.”

El a menționat menținerea direcției europene a României, consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, relația transatlantică și rolul în NATO, precum și priorități precum competitivitatea economică, utilizarea fondurilor PNRR și aderarea la OCDE.

Securitate și funcționarea statului

Eugen Tomac a subliniat că securitatea națională rămâne o prioritate fundamentală.

„Garantarea securității țării și a siguranței cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului. Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei.”

Angajament pentru transparență și reforme

În finalul mesajului, premierul desemnat a transmis că viitorul Guvern va avea ca obiectiv gestionarea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor internaționale ale României.

„Vă asigur că echipa pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de banul public, va respecta toate angajamentele asumate de România și va așeza cetățeanul în centrul fiecărui efort.”

Mesaj despre perioada dificilă care urmează

Eugen Tomac a recunoscut că urmează o perioadă cu decizii dificile, dar a transmis încredere în direcția asumată.

„Nu va fi ușor. Urmează decizii dificile și nu există alternativă la responsabilitate. Vă promit însă că vom acționa cu seriozitate, curaj și transparență pentru ca România să meargă înainte și să iasă mai puternică din această perioadă.”