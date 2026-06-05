Moment dramatic în Giurgiu: o șoferiță a evitat la limită o tragedie după ce un TIR a derapat și a intrat pe sensul său de mers

Sursă: Realitatea.net

O șoferiță din județul Giurgiu a trecut prin clipe de coșmar după ce autoturismul pe care îl conducea a fost lovit de un TIR care a pierdut controlul într-o curbă. Incidentul, surprins de camera de bord montată în mașina femeii, evidențiază cât de periculoase pot deveni drumurile în condiții de vreme nefavorabilă.

Accidentul rutier a avut loc în cursul după-amiezii de ieri, în localitatea Copaciu, comuna Ghimpați. Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, cauza principală a producerii evenimentului a fost neadaptarea vitezei la condițiile de drum.

TIR-ul a derapat pe carosabilul umed

Imaginile înregistrate de camera de bord arată momentul în care șoferul autotrenului pierde controlul direcției într-o curbă, pe un carosabil afectat de ploaia torențială. Vehiculul greu începe să derapeze și pătrunde pe traiectoria autoturismului care circula regulamentar din sens opus.

În fracțiunile de secundă care au urmat, conducătoarea auto a reacționat rapid și a încercat să evite impactul printr-o manevră instinctivă. Reflexele și prezența de spirit de care a dat dovadă au contribuit la limitarea consecințelor accidentului.

Fără victime, în ciuda impactului puternic

Deși imaginile surprind un moment extrem de periculos, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Nicio persoană nu a fost rănită, iar incidentul a fost încadrat de autorități drept o tamponare.

La scurt timp după producerea accidentului, la fața locului au intervenit polițiștii, care au efectuat verificările de rutină. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând că niciunul nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Șoferul TIR-ului, sancționat de polițiști

În urma cercetărilor efectuate la locul accidentului , oamenii legii au concluzionat că șoferul TIR-ului nu a adaptat viteza la condițiile meteorologice și la starea carosabilului. Pentru abaterea constatată, acesta a primit o sancțiune contravențională sub forma unui avertisment.

Autoritățile reamintesc tuturor participanților la trafic importanța reducerii vitezei și a sporirii atenției atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile. Ploaia, carosabilul umed și vizibilitatea redusă pot transforma orice deplasare într-un risc major, chiar și pentru șoferii cu experiență.