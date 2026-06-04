Accident rutier pe Bulevardul Barbu Văcărescu, în București. Coliziune între o mașină și un tramvai

Sursă: Realitatea.net

Un accident rutier a avut loc joi după-amiază pe Bulevardul Barbu Văcărescu din Capitală. Incidentul s-a produs între stația Barbu Văcărescu și zona Lacul Tei, însă, la momentul raportării, circulația nu era afectată.

Potrivit informațiilor disponibile la ora 14:35, în accident au fost implicate unul sau mai multe autovehicule, însă traficul rutier continua să se desfășoare în condiții normale pe artera intens circulată din nordul Bucureștiului.

Traficul nu este blocat în zona accidentului

Deși incidentul s-a produs pe una dintre cele mai importante căi de acces către nordul Capitalei, șoferii care tranzitează zona nu întâmpină, pentru moment, dificultăți majore de circulație.

Martorii aflați la fața locului au precizat că vehiculele implicate nu obstrucționează complet benzile de circulație, motiv pentru care traficul se desfășoară fără restricții semnificative.

La momentul producerii accidentului , echipajele de poliție și intervenție nu ajunseseră încă în zonă pentru efectuarea cercetărilor și gestionarea situației.

„Astăzi, la ora 14:30, pe Strada Barbu Văcărescu, în zona stației Bd. Lacul Tei, pe sensul de mers către Aeroportul Băneasa, circulația tramvaielor de pe linia 5 a fost afectată în urma unui eveniment rutier. În urma unei coliziuni între două autoturisme, unul dintre acestea a fost proiectat în tramvaiul aflat în circulație. Ca urmare a impactului, autoturismul a rămas imobilizat în gabaritul căii de rulare, blocând circulația tramvaielor pe sensul către Aeroportul Băneasa.

În urma evenimentului nu au fost înregistrate persoane accidentate, fiind consemnate doar pagube materiale. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției și ale serviciilor de intervenție pentru gestionarea situației și degajarea zonei. Poliția efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului. Pentru asigurarea continuității transportului public și preluarea călătorilor, traseul liniei 605 a fost modificat temporar, autobuzele circulând de la intersectia Șos. Ștefan cel Mare / Str. Barbu Văcarescu , pe Str Barbu Văcarescu până la Aeroportul Băneasa", se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei.

Conducătorii celor două vehicule, precum şi vatmanul tramvaiului au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero în toate cele trei cazuri.

Circulaţia rutieră nu a fost afectată, dar traseul liniei 605 a fost modificat temporar, autobuzele circulând de la intersectia Șos. Ștefan cel Mare / Str. Barbu Văcarescu , pe Str Barbu Văcarescu până la Aeroportul Băneasa.