Accident în lanț la Dragonul Roșu: o șoferiță a avariat 12 mașini parcate. Două persoane au ajuns la spital

Sursă: Realitatea.net

Momente de panică într-unul dintre cele mai aglomerate centre comerciale din apropierea Bucureștiului, după ce o șoferiță a pierdut controlul autoturismului și a intrat în mai multe vehicule aflate în parcare. În urma incidentului, 12 mașini au fost avariate, iar două persoane au fost rănite.

Un accident de proporții a avut loc în parcarea complexului comercial Dragonul Roșu, unde o conducătoare auto, în vâstă de 52 de ani, a provocat un adevărat carambol după ce autoturismul pe care îl conducea a lovit succesiv mai multe mașini parcate.

Potrivit informațiilor preliminare, impactul a afectat nu mai puțin de 12 autoturisme, multe dintre acestea suferind avarii severe. În unele cazuri, pagubele sunt atât de mari încât vehiculele ar putea fi considerate daună totală.

Două persoane rănite după impacturile în lanț

În urma accidentului, două persoane aflate în autoturisme diferite au fost rănite. Echipajele medicale sosite la fața locului le-au acordat primul ajutor, iar ulterior victimele au fost transportate la spital pentru investigații și tratament.

Martorii spun că totul s-a petrecut în doar câteva secunde, iar zgomotul produs de coliziunile succesive a creat panică în rândul celor aflați în zonă.

Șoferița susține că mașina a avut o defecțiune tehnică

Femeia aflată la volan, cetățean de origine chineză, le-ar fi declarat polițiștilor că accidentul ar fi fost provocat de o problemă tehnică a autoturismului. Potrivit explicațiilor oferite anchetatorilor, sistemul de accelerație s-ar fi blocat, iar vehiculul nu ar mai fi putut fi oprit în timp util.

Această variantă urmează să fie verificată de specialiști, care vor efectua o expertiză tehnică pentru a stabili dacă defecțiunea invocată a existat și dacă aceasta a contribuit la producerea accidentului.

Imagini cu distrugerile din parcarea centrului comercial

Fotografiile și înregistrările realizate imediat după incident surprind amploarea pagubelor. Mai multe mașini au fost grav deformate în urma impacturilor repetate, iar unele au rămas blocate între vehiculele lovite.

Zona a fost securizată de forțele de ordine pentru desfășurarea cercetărilor, în timp ce proprietarii autoturismelor avariate au fost chemați pentru evaluarea daunelor.

Poliția continuă cercetările

La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție, ambulanță și alte structuri de intervenție, care au gestionat situația și au început documentarea cazului.

Anchetatorii urmează să stabilească exact modul în care s-a produs accidentul și dacă la baza incidentului s-a aflat o eroare umană sau o defecțiune tehnică a autoturismului implicat.

„La data de 4 iunie a.c., în jurul orei 06:15, polițiști din cadrul Poliției Orașului Pantelimon au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, în parcarea unei societăți comerciale, din comuna Dobroești.

Din primele verificări a reieșit faptul că un autoturism condus de o femeie, de 52 de ani, aflat în deplasare, pe fondul vitezei neadaptate și al pierderii controlului asupra direcției de mers, ar fi intrat în coliziune cu 12 autoturisme parcate.

În urma evenimentului, două persoane care s-ar fi aflat în unele dintre autoturismele în cauză au solicitat îngrijiri medicale.

Conducătorea auto de 52 de ani a fost testată cu privire la consumul de băuturi alcoolice sau al substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative.

Totodată, persoanele care au solicitat îngrijiri medicale au fost evaluate de echipajele medicale prezente la fața locului.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.”, au transmis oamenii legii.