Ceața îngreunează traficul în șase județe și pe un sector al autostrăzii A1

Traficul rutier se desfășoară în condiții de vizibilitate redusă, vineri dimineață, pe mai multe drumuri din țară, din cauza ceții dense care afectează mai multe județe, anunță Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit autorităților, ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar în anumite zone chiar sub 50 de metri, pe artere rutiere din județele Constanța, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Suceava.

Probleme similare sunt semnalate și pe autostrada A1 București–Pitești, unde, între kilometrii 46 și 52, vizibilitatea scade local sub 100 de metri, ceea ce impune o atenție sporită din partea șoferilor.

În prezent, nu au fost raportate accidente care să ducă la restricționarea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale afectate.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să mărească distanța de siguranță față de vehiculul din față și să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare și semnalizare pentru a evita producerea unor incidente rutiere.