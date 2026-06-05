Concluziile anchetei în cazul elevului mort la o școală din Bacău: au fost dispuse sancțiuni

Sursă: Realitatea.Net

Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență au prezentat concluziile verificărilor efectuate în cazul elevului de 15 ani care a murit pe 20 mai, în timpul unei pauze, la o școală din județul Bacău. Autoritățile au dispus sancțiuni contravenționale, o cercetare internă privind modul de gestionare a intervenției și măsuri de reinstruire a personalului medical.

"Imediat după luarea la cunoștință a circumstanțelor acestui caz, în urma consultărilor dintre conducerea Ministerului Sănătății și conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost dispusă efectuarea unor verificări privind modul de gestionare a intervenției și respectarea procedurilor operaționale aplicabile. În acest sens, în data de 22.05.2026, o echipă de inspecție a Departamentului pentru Situații de Urgență s-a deplasat la sediul structurilor care asigură asistența medicală de urgență la nivelul județului Bacău (SAJ Bacău, UPU-SMURD a Spitalului Județean de Urgență Bacău, ISUJ Bacău), precum și la sediul Școlii Gimnaziale din localitatea Vladnic, comuna Parincea, județul Bacău (locul intervenției), în vederea verificării modului de asigurare a asistenței medicale de urgență la nivel prespitalicesc, activitatea fiind desfășurată în coordonare instituțională cu Ministerul Sănătății, în conformitate cu atribuțiile legale ale fiecărei instituții", se arată pe pagina de Facebook a DSU.



Concluziile în urma controlului

* cazul a fost încadrat ca urgență majoră, corespunzătoare categoriei 'Cod Roșu', pentru care procedurile permit alertarea unor resurse cu nivel superior de competență;



* medicul coordonator nu a valorificat toate resursele disponibile la momentul solicitării, deși acestea erau disponibile;



* nu a fost solicitată o resursă aeriană, deși cadrul procedural permitea acest lucru și existau resurse disponibile;



* nu a fost utilizată o resursă de prim ajutor calificat aflată în proximitatea locului intervenției;



* în cadrul Dispeceratului Integrat ISU-SAJ Bacău a fost identificat un paravan care separa dispecerii pompieri de dispecerii SAJ, aspect ce poate conduce la deficiențe privind comunicarea și coordonarea situațiilor de urgență.



În urma celor constatate au fost dispuse o serie de măsuri și sancțiuni:



* transmiterea raportului către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății;



* aplicarea unor sancțiuni contravenționale în cuantum de 5.000 lei;



* inițierea unei cercetări interne privind modul de dispecerizare a cazului și nealertarea resursei aeriene disponibile;



* reinstruirea personalului medical, a dispecerilor ISU și a coordonatorilor medicali în ceea ce privește criteriile de alertare a resurselor aeriene, aplicarea procedurilor operaționale și gestionarea urgențelor majore;



* reinstruirea personalului privind obligația utilizării tuturor resurselor disponibile în interesul pacientului;



* eliminarea factorilor care afectează comunicarea în dispeceratul integrat (paravanul);



* reinstruirea întregului personal operativ privind contravențiile și obligațiile prevăzute de legislația sistemului național de asistență medicală de urgență;



* analizarea, în cadrul UPU Bacău, a posibilității operaționalizării unu echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.



''Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență reafirmă că fiecare situație care implică pierderea unei vieți omenești este tratată cu maximă seriozitate și responsabilitate. Verificările efectuate au avut ca obiectiv exclusiv stabilirea adevărului, identificarea eventualelor disfuncționalități și adoptarea măsurilor necesare pentru creșterea nivelului de siguranță și a calității asistenței medicale de urgență acordate cetățenilor. Cele două instituții vor continua să colaboreze cu toate autoritățile competente pentru clarificarea completă a circumstanțelor acestui caz și pentru implementarea tuturor măsurilor care se impun în urma concluziilor rezultate din verificări'', a transmis DSU.



Pe 20 mai, elevul , în vârstă de 15 ani, a murit la școală în timpul unei pauze între ore. Potrivit unor surse din cadrul anchetei , el se afla împreună cu doi colegi, iar la un moment dat i s-a făcut rău și a căzut.