”La data de 19 noiembrie 2025, în jurul orei 16:20, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada George Ardelean din municipiul Timişoara a fost găsită o persoană spânzurată de creanga unui copac. Poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un tânăr de 25 de ani, care figura ca persoană semnalată dispărută din data de 10.11.2025”, a transmis, miercuri seară, IPJ Timiş.

Trupul neînsuflețit al tânărului a fost transportat la Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele în care s-a produs tragedia.